Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 23:00 sıralarında Güngören’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güngören’de polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında şüphelenerek durdurmak istediği 34 DCM 986 plakalı otomobil, içerisinde bulunan 2 kişi polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak otomobille birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kovalanan araç ilk önce E5 Karayoluna girerek Bahçelievler istikametine doğru yöneldi. Kovalamaca sonucu araç Bahçelievler İzzettin Çalışlar caddesine yöneldi.

POLİS KAPAMA NOKTASI OLUŞTURDU

Kovalamaca sonrası polis ekipleri tarafından oluşturulan kapama noktasında da durmayan araç burada polis aracına vurarak kaza yaptı. Kazalı bir şekilde devam eden otomobil yaklaşık 100 metre gittikten sonra tekrar kaza yaparak durdu. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası araçta bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı

OTOMOBİLDE 2 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonrası kaza yaparak duran otomobil içerisinde yapılan aramalarda 2 adet silah ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.