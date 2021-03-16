Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
16.03.2021 - 08:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Etiketler : feribot,
774932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774932.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER