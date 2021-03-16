Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane’de önceki gece Özcan Mahallesi Güzeller Semti Şehit Murat Doğan Sokak'ta bulunan bir evde kimse bulunmadığı sırada yangın çıkmış, ev kullanılamaz hale gelmiş ve evin önünde yanmak üzere olan köpek genç bir vatandaş tarafından kurtarılmıştı.

Geçtiğimiz hafta bıçaklı yaralama olayının meydana geldiği evde Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin tüm mahalleye ulaşmasına engel olmasının ardından olay yerinde benzin ve tiner kutuları bulunması üzerine Emniyet güçleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Yangının söndürme çalışmaları devam ederken olayın şüphelisi 3 kişinin bir petrol istasyonundan bidonla benzin aldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarının da yardımıyla B.Y, O.O ve M.A.Y isimli şahısları gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında evi yaktıklarını kabul ettiği öğrenilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan bıçaklı yaralama olayının şüphelisi M.Ş’nin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği, olayda boynuna aldığı bıçak yarası sonucu duran kalbi yeniden çalıştırılan B.Y’nin ise Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.