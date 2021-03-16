Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezi olan Aydın, 2020-21 kış döneminde adeta soğuğa ve yağışa hasret kaldı. Gerek kış ortasında yükselen hava sıcaklıkları gerekse tabiattaki çiçeklerin vaktinden önce açması nedeniyle kış döneminde dinlenmesi gereken arıların bahar dönemindeymiş gibi kış aylarında bile çalışma yaptığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Deyimlere konu olan Aydın havası bu yıl arıların bile dengesini bozdu. En son 2007 yılında yaşanan kuraklığa benzer kuraklık bu yıl yaşanıyor. Bunun yanında bu yıl kuraklıkla birlikte kayda değer soğuk da olmayınca kış ortasında nebatat çiçek açınca arılar da çalışmaya başladı. Kısa aralıklarla yaşanan bir bahar bir kış havasını andırır havalardan dolayı arılar ciddi derecede strese girdi. Oldukça hissiyatlı canlı olmalarına rağmen bu yıl arılar deyim yerindeyse planlama sıkıntısı yaşıyor” diyerek arıcıların bu dönemde arılarını daha sık kontrol ve bakım yapmasını önerdi.