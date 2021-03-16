Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Beyci köyünde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında sürücülüğü K.Ç isimli şahısın yaptığı minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada 2’si çocuk 5 Suriye uyruklu, 2 Filistin uyruklu ve 3 Irak uyruklu toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Trafik ekiplerince minibüs sürücüsü K.Ç. isimli şahsa 2918 sayılı Kanun kapsamında 4 bin 270 lira trafik cezası uygulanırken, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 3 bin 150 lira ve maske takmamaktan 900 lira olmak üzere toplam 8 bin 320 lira ceza uygulandı.

Düzensiz göçmenler geri gönderilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.