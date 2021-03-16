Ankara'nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı'nda kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı. İki kız başka bir kızı acımazsızca döverken, bir arkadaşları kızları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi. Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.
Genç kızların acımasız kavgası kameraya yansıdı
16.03.2021 - 13:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Sincan ilçesinde genç kızların arasındaki kavga kameraya yansıdı.
Etiketler : ankara,kız,kavga,
775039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775039.aspx
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