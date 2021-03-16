Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının etkisiyle kent merkezinde yüksek kesimler beyaza büründü.
Lapa lapa kar güzel görüntüler oluşturdu, yüksek kesimler beyaza büründü
16.03.2021 - 15:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas kent merkezinde kar yağışı aralıkla etkisini hissettiriyor, kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Etiketler : sivas,kar,
775083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775083.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER