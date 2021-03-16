Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının etkisiyle kent merkezinde yüksek kesimler beyaza büründü.