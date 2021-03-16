Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan ve zaman zaman hızını artıran fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken, bazı ağaçların da üzerindeki meyveler yere döküldü.

Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilin tavanına da binanın duvarından kopan parçalar düştü. Düşen parçalar lüks otomobilin arka camını patlatarak maddi zarara yol açtı.



Öte yandan, Meteorolojiden yapılan uyarıda, fırtınanın perşembe günü akşamına kadar devam edeceği belirtilerek, “Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgarın, fırtına (60-80 km/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.