Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Umurlu Mahallesi’nde yapılan çalışmada hakkında yağma suçundan 19 yıl 1 ay cezası olan Ş.A yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
16.03.2021 - 21:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’da hakkında yağma suçundan 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler : Aydın,
775160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775160.aspx
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