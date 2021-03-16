Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Umurlu Mahallesi’nde yapılan çalışmada hakkında yağma suçundan 19 yıl 1 ay cezası olan Ş.A yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.