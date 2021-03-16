İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle 7 gün önce karantinaya alınan Çubukludere köyünün karantina süresi 3 gün daha uzatılarak 10 güne çıkarıldı.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ekipleri önlem aldı.