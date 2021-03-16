Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Yağmur B'den haber alamayan ve evlerinin kapısını açamayan aile, polise ihbarda bulundu.
Polisin çağırdığı çilingir vasıtasıyla girilen evde Yağmur B'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Olayın şüphelisi kızın öz ağabeyi 26 yaşındaki Soner B, bir süre sonra bıçakla birlikte eve gelerek suçunu itiraf etti.
Soner B'nin şizofren olduğu, bugün ailesinin isteği ile hastanenin psikiyatri servisine yatışının yapıldığı, hastaneden kaçarak eve gelip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Şüpheli, gözaltına alınırken vakayla ilgili soruşturma başlatıldı.