Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Şükürler köyünde yalnız yaşayan Mevlüt Taflan’ın (57) İstanbul’da oturan yakınları bir süredir kendisinden haber alamadı. Telefonlarına bakmayan Taflan’ın eşi ve aile bireyleri köydeki komşularını arayıp yardım istedi. Eve giden komşuları Taflan’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Durum 112 ekiplerine bildirilirken Taflan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Taflan’ın bir süre önce korona virüse yakalandığı ve virüsü atlattığı öğrenilirken kesin ölüm nedeninin virüs kaynaklı olup olmadığı ise yapılacak otopsi sonrası kesinleşecek.