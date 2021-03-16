İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karabük - Safranbolu karayolunda Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ters yönde seyreden bir otomobilin akan trafiğe rağmen kilometrelerce ilerlemesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmada kendisinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atarak kara yolunda ilerleyen otomobil sürücüsünün Y.E olduğu tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1.339 TL idari para cezası kesildi.
Ters yönde giden sürücüye 1.339 TL ceza
16.03.2021 - 23:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, akan trafiğe rağmen ters yönde giderek tehlike oluşturan sürücüye 1.339 TL idari para cezası kesildi.
Etiketler : ters yön,trafik,ceza,
775190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775190.aspx
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