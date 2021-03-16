Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karabük - Safranbolu karayolunda Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ters yönde seyreden bir otomobilin akan trafiğe rağmen kilometrelerce ilerlemesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmada kendisinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atarak kara yolunda ilerleyen otomobil sürücüsünün Y.E olduğu tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1.339 TL idari para cezası kesildi.