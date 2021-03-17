Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 2 kişinin 4 katlı binanın çatısından düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdan düşen Büşra D. (20) ile Bayram T'nin (20) yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu belirlendi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
4 katlı binanın çatısından düşen 2 genç ağır yaralandı
17.03.2021 - 03:20 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da 4 katlı binanın çatısından düşen 2 genç hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : adana,
775212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775212.aspx
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