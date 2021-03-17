Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rahatsızlanmasına rağmen spor salonuna gitmeye devam etti, 45 kişiye corona virüs bulaştırdı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 5 gün önce Ankara'dan Trabzon'a dönen bir kişi rahatsızlandı, buna rağmen spor salonuna gitmeye devam etti.

Rahatsızlığı artınca hastaneye başvuran bu kişinin, koronavirüs testi pozitif çıktı.

45 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI, 93 KİŞİ DE KARANTİNADA

Bunun üzerine spor salonundaki antrenörlere ve diğer üyelere de test yapıldı. 45 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

Onlarla temaslı olan 93 kişi de karantinaya alındı. Spor salonunun faaliyeti durduruldu.