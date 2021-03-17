Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepealan Mahallesi'nde babasıyla ormanlık alanda çalışan Tepealan Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Abdulhamit Eteş'in üzerine kesilen ağaç düştü.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eteş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.