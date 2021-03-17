Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15'e yakın ev yanarken, yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözleri müdahale ediyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın
17.03.2021 - 15:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Artvin,
775343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775343.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER