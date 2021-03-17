Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00’da işe gitmek için evden ayrılan Berk Ergier'in (36) ofise gitmemesi üzerine şüphelenen iş arkadaşları, Ergier’in yakınlarına haber verdi. Cep telefonu da kapalı olan Ergier’e 24 saat boyunca ulaşamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kuşadası’nda ikamet eden evli ve iki çocuk babası Ergier’in bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Döviz bürosunda çalıştığı için kaçırılmış olduğunu düşünen ailesi, sosyal medya hesaplarından kayıp ilanı oluşturdu.