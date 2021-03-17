Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Taksim Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden AKM'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asma tavanın düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayı gören işçiler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı işçilere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.