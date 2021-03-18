Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soydan Mahallesi'nde tarımsal sulama göletine balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş (19) için sabah başlayan arama çalışmaları gün boyu devam etti. Şanlıurfa ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı su altı polisleri, Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, gölette arama tarama çalışması gerçekleştirdi.

Havanın kararması ve sonuç alınamaması üzerine aramalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette dün tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.