Çaldıran ilçesinin Aşağı Mutlu Mahallesi yakınlarında bir grup ayı, akşam saatlerinde yiyecek bulmak için yola indi. O sırada bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen 4 ayı, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Van'da yola inen ayılar korkuttu
18.03.2021 - 18:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Çaldıran ilçesinde sürü halinde yola inen ayılar korkuya neden oldu.
Etiketler : van,ayı,haberler,
775610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775610.aspx
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