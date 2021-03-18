Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaldıran ilçesinin Aşağı Mutlu Mahallesi yakınlarında bir grup ayı, akşam saatlerinde yiyecek bulmak için yola indi. O sırada bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen 4 ayı, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.