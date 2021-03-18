Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu neticede yapılan iki farklı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda H.B.'nin adresinde 0.25 gram eroin ve 7 adet sentetik hap, E.G.'de ise 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan H.B. hakkında yasal işlem başlatılırken E.G. isimli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.