Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık ve müştekilerin çokluğundan dolayı adliyenin konferans salonunda görüldü. Tutuklu sanıklar H.Ç., Ö.T., M.A., A.Ö., A.B. ve T.G. ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme savcısı, sanıkların 5 ayrı suçtan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrarladı.

Mahkeme heyetine savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, örgütü üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanık M.A.’ya ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehdit’, ‘tefecilik’ ‘hırsızlık’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 33 yıl 11 ay 15 gün hapis ve 50 bin TL para cezası verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanık H.Ç.’ye 16 yıl 3 ay hapis cezası verirken, sanıklardan 19’una 1 yıl 8 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verilmesine hükmetti. Kayseri'de organize suç örgütünün yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 23 sanıktan 21'i, çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay ile 33 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının çokluğu nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar H.Ç, Ö.T, M.A, A.Ö, A.B. ve T.G ile bazı tutuksuz sanıklar, müşteki ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, 5 ayrı olaydan yargılanan sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret", "nitelikli tefecilik", "tehdit", "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı yargılanan sanıklardan örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen M.A.'ya 33 yıl 11 ay 15 gün hapis ve 50 bin lira adli para cezası, H.Ç.'ye ise 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan 19'una 1 yıl 8 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları veren heyet, 2 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Ö.T., A.B. ve T.G.'nin tahliyesini kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer 3 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik kent merkezindeki farklı adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Nisan 2020'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 23 şüpheli gözaltına alınmış, 8 şüpheli tutuklanmıştı. Sanıklardan 2'si daha önce mahkemece tahliye edilmişti.