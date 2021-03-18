Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gün içinde güneşli hava ve ardından kısa süreli etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar, yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerden Nami Nalbant, AA muhabirine, bugün dört mevsimi bir arada yaşadıklarını belirterek, "Allaha şükür, bu da bir nimettir. Yağsın, inşallah yazın kuraklık olmaz. Dört mevsimi bir anda yaşıyoruz. Bol yağsın ki çiftçimizin yüzü gülsün." dedi. Yükseklerde ise tipiye dönüşen kar nedeniyle Karayolları 183. Şube Şefliği, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

- Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Munzur Dağları arasında kurulu 1500 rakımlı ilçede, dünden beri etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışıyla ilçedeki araçlar ve evlerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar da kar yağışını fırsat bilerek, sokakta kar topu oynadı.