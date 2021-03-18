Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla merkez ilçesi Bükköy Üyük mevkiinde korona virüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla; giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 18 Mart tarihi itibariyle ikinci bir karara kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı. Ayrıca ekiplerce gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Kararında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirlere vatandaşların uyması istendi.