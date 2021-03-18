Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir otelde meydana geldi. Karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otele giriş sırasında HES kodu sorgulamasına takıldı. Ardından otel personelleri hemen durumu Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Acil Sağlık ekipleri, 3 yabancı müşteriyi İncivez'de bulunan Abdullah Sabri Efendi Yurduna yerleştirdi. Karantinaya alınan şahıslardan birinin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi.
Yabancı müşteriler otele girişte HES koduna takıldı
18.03.2021 - 23:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otel girişinde HES kodu sorgulamasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir otelde meydana geldi. Karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otele giriş sırasında HES kodu sorgulamasına takıldı. Ardından otel personelleri hemen durumu Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Etiketler : Zonguldak,
775660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775660.aspx
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