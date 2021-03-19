Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kartepe ilçesinde bulunan karton toplama ve geri dönüşüm atölyesinde kaçak göçmen olduğu ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında iş yerinde yapılan incelemelerde Afganistan uyruklu 12 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken, şahısları çalıştıran iş yeri sahibi hakkında “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli işlem başlatıldı.