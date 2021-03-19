Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Daireye eşyalarını almak için geldiğini söyleyen bir kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Daireye giren kadın, yerde kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çuvalın içinde bir erkeğin cansız bedenini buldu. Üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda 35-40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedin üzerinde darp izlerinin olduğu görüldü. Kafa kısmında darp izleri olan ceset, savcının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Kapıyı açtıran kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.