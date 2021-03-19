İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde sentetik uyuşturucu ve folyo ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.