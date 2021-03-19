Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekipler 204 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şüpheli 1 şahıs hakkında ise adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi.
Yüksekova’da 200 kilodan fazla eroin ele geçirildi
19.03.2021 - 19:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler : eroin,haberler,Hakkari,
775839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775839.aspx
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