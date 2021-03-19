Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekipler 204 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şüpheli 1 şahıs hakkında ise adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi.