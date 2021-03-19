Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yamalak Mahallesi'nde yaşayan Fatih Sürer’in (44) evine dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. Yapılan araştırma sonucu, itfaiye ekiplerince 3 metrelik su kuyusundan Sürer'in cesedi çıkarıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Sürer’in cesedi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.