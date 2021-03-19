Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 20.30 sularında Etimesgut Çevreyolu Eskişehir varyantlarından İstanbul istikametinde meydana geldi. Merkez istikametinden İstanbul istikametine giden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görerek sürücüye yardım için gelen Murat B. ve arkadaşı Rafet K'ye ise arkadan gelen Sefa İ. idaresindeki otomobil vurdu. İki yaya metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat B'nin öldüğnü belirledi, yaralanan arkadaşı hastaneye kaldırıldı