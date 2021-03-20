Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilanda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız