Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilanda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek.
Balıkesir ve Çanakkale'de 26 taşınmaz kiraya veriliyor
20.03.2021 - 09:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 26 taşınmaz kiraya verilecek.
Etiketler : Balıkesir,Çanakkale,
775949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775949.aspx
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