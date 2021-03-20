Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kütüphaneler” isimli projeyle Ağrı’nın 9 köy okulunda açılan kütüphaneler ile Hamur ilçesi Yukarıderedibi köyünde atıl durumda olan ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen Sağlık Ocağı da komple tadilattan geçirilerek anaokulu olarak eğitime kazandırıldı.



Tamamı yapılan bağışlarla gerçekleştirilen projede, çocukların kitaplarını okurken huzurlu ve rahat olmaları düşünülerek mekanların tadilat ve dekorasyonu özel olarak yapıldı. Kütüphanelerdeki kitaplar da sosyal medya hesabı takipçilerinin destekleriyle karşılandı. Sanatçıların ve yardım severlerin destekleriyle farklı illerdeki köy okullarında 4 kütüphane daha kurma çalışmaları devam ediyor.



Kütüphaneler projesiyle ilgili yorum yapan Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı Cafer Canşi; “Köy Okulları Yardım Projesini hayata geçirdiğimiz 2014 yılından bugüne kadar 150 binden fazla çocuğumuza yardım eli uzattık.

Tek dileğimiz ve uğraşımız; gelecek için aydınlık, eğitimli, bilinçli ve sağlam değerler ile kuşanmış nesiller yetişmesine ve onların mutlu yarınlarına katkı sağlamak. Çocuklarımızın hem geleceklerine ışık hem de yaşamsal koşullarına benim de bir desteğim olsun diyorsan, lütfen sen de sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulun ve Minik Kalplere Dokun!”

Okul Tamir Ediyor, Kışlık İhtiyaçları Karşılıyorlar

Altı yıldır faaliyetlerine devam eden Köy Okulları Yardım Projesi Derneği ekibi tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiriyor. Nakdi yardım kabul etmeyen ekip bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacına yardım eli uzattı. Ekibin hayata geçirdiği çalışmaları arasında; Minik Kalpler Üşümesin Bot- Mont, Köy Köy Oyuncak, Tablet, Bisiklet, Bayramlık Kıyafet, Kütüphane ve Pizza-Pasta yemeyen çocuk kalmasın projeleri bulunuyor.



Cafer Canşi ve Özlem Bulutoğlu Koordinatörlüğünde çalışmalarına devam eden Köy Okulları Yardım Projesi Derneği sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı projelerle, 3500 okula kırtasiye, bilgisayar, yazıcı vb. malzeme desteği sağladı, 1300 öğrenciye uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet, 150 binden fazla çocuğa bot-mont, 4.000 öğrenci için çanta seti ve kırtasiye malzemesi, 65 adet bisiklet hediye edildi. 28 Köy okuluna kütüphane yaptırıldı. 15 okul, 2 anaokulu tadilatı gerçekleştirildi. 6000 den fazla ihtiyaç sahibi aileye gıda, kira ve giyim desteği sağlandı. 65 SMA hastası çocuğa, 230 sağlık problemi olan çocuğa tedavi desteği sağlandı. 85 adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.