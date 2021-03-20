Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Erzincan merkez Buğday Meydanı alt tarafında bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kız alıp verme sebebi yüzünden araları açılan akraba iki grup bugün Buğday Meydanı Hırdavatçılar Çarşısı önünde buluştu. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafta birbirlerine, kesici ve delici aletler ile sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedede kavgaya karışanların büyük bir bölümü aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada olay yerinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar oluştu.

11 kişinin yaralandığı belirtilen kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan yaşanan olay sırasında, polis ekipleri korona virüs salgınına dikkat çekerek ekip otosunun megafonundan anonslar yaparak kalabalık halinde bulunulmaması gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını yeniledi.