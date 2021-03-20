Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik’e bağlı Müşküle Mahallesinde yalnız yaşayan Bahtiyar Kavuk'tan (51) haber alamayan mahalledeki arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir çağırıp kapıyı açtırdıklarında Kavuk'un cansız bedeni ile karşılaştı. Daha önce Amatem’de alkol tedavisi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Kavuk'un kolonya içtiği iddia edildi.