Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukluğundan itibaren güvercin besleyen Mehmet Karadağ'ın şebab cinsi güvercinleri yarışmalarda dereceye giriyor. Şampiyon kuşlar 100 bin liraya alıcı buluyor. Şebab cinsi güvercinseverler, bu kuşları sadece güzelliği için besliyor. Bu güvercinleri besleyenler kesinlikle uçurmazken, sadece bir araya geldiklerinde masanın üstüne koydukları kuşların güzelliklerini hayran hayran seyrediyor. Türkiye çapında yılda iki kez düzenlenen şampiyonalarda derece alan kuşlar 100 bin liraya alıcı buluyor. Bu kuşların yavruları ise 30 bin liradan satılıyor.

Çocukluktan itibaren güvercin beslediğini ifade eden Mehmet Karadağ, "Bu güvercinler şebab cinsi. Bu kuşların en büyük özelliği güzelliği. Bu güvercinlerin 12 çeşit özelliği en üst seviyede olursa o güvercin şampiyonalarda derece alıp, 100 bin liraya satılıyor. Benim şampiyonalarda derece almış kuşum var. 100 bin lira veriyorlar, satmıyorum. Bu kuşu damızlık olarak kullanıyorum. Bu şampiyon kuşların yavruları da 30 bin liraya alıcı buluyor" dedi.