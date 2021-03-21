Ümraniye’de Cemil Meriç Mahallesi'nde dün öğleden sonra bir grup, yakınlarının evde yaptıkları düğüne katıldı.
Düğün sırasında yaklaşık 20 kişi, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayan grup, el ele tutuşup bir süre halay çekti. Öte yandan, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı düğün mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı.
İstanbul’da pes dedirten görüntü: Korona tedbirlerini hiçe sayıp yol ortasında halay çektiler
21.03.2021 - 10:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniye’de bir grup, katıldıkları düğünde korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp yol ortasında halay çekti.
Ümraniye’de Cemil Meriç Mahallesi'nde dün öğleden sonra bir grup, yakınlarının evde yaptıkları düğüne katıldı.
Etiketler : istanbul,korona,
776221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776221.aspx
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