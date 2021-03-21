Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de kent merkezindeki bir caddede park halinde duran otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Yoldan geçen bir vatandaş panikle otomobilin kapısını açarak içeride kimsenin olup olmadığına baktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki esnaflar yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.