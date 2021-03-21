Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'e kadar sürecek.

Kentin tarihi ve turistlik noktalarının başında gelen İstiklal Caddesi'ne sadece kısıtlamadan muaf olan turistler alınırken, şehrin önde gelen buluşma noktalarından Taksim Meydanı da sessizliğe büründü.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan ve Sarayburnu sahil şeritleri de boş kaldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle de turistlerden bazıları konakladıkları yerlerde kalmayı tercih ederken, bir kısmı yağışa aldırmayarak kentin tarihi mekanlarından Sultanahmet Meydanı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Eminönü Yeni Cami ve çevresi sakin bir pazar günü geçirirken, Mısır Çarşısı çevresindeki dükkanların bir kısmı da alışveriş için açık.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy Meydanı, Bahariye Caddesi, Bağdat Caddesi ile Caddebostan sahili ve Üsküdar sahilinde de sessiz bir gün yaşanıyor.

Öte yandan polis ekipleri oluşturulan denetim noktalarında, araç kullanan ve araçta olanların yanı sıra yaya olarak dışarıda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 13.00 itibarıyla yüzde 6 olarak ölçüldü.