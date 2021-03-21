İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Kaygınca köyü Sökü Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Kaygınca köyü Sökü Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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