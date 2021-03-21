Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İdlib'de hastaneyi vuran rejimin, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki tırparkını hedef aldığı belirtildi.

Tır parkında 7 sivilin yaralandığı, Kah'ta köylülere ait çok sayıda hayvanın telef olduğu kaydedilen paylaşımda, "Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.