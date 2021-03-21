İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, Nedime Kaya İlkokulu bünyesinde çalışan personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kararda, hastalığın yayılımının önlemesi amacıyla Nedime Kaya ilkokulu, ortaokulu ve anasınıfında 26 Mart'ta kadar eğitime ara verildiği kaydedildi.
Kastamonu'da Covid-19 vakası görülen okulda eğitime 5 gün ara verildi
21.03.2021 - 22:47 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir okulda yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 5 gün ara verildi.
Etiketler : korona,covid 19,okul,eğitim,haberler,
776401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776401.aspx
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