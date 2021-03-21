Alınan bilgiye göre, Ense köyünde yaşayan Kübra (75) ve Şaban Demir (76) çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Demir çiftini hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İncelemeler sonucu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü
Zonguldak'ta sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
21.03.2021 - 23:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.
Etiketler : soba gazı,öldü,haberler,
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