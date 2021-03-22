Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dünyada milyarlarca insan temiz suya ulaşamıyor. Özellikle Afrika'nın bazı ülkelerinde su diye çamur içmek zorunda kalan yine yüz milyonlarca insan var. Ülkemizde ise çeşmelerimizden içilecek kalitede su akıyor ama çoğunlukla bunun kıymetini bilmiyoruz. Televizyon dizilerinde çeşmeyi açıp aynaya bakanlar, duş öncesi su ısınsın diye suyu açıp içeride telefonla konuşmaya gidenler, yine çeşmeyi açıp tıraş olanlar, yemek yarışmalarında suyu, sebzeyi, eti boş yere harcayanlar... Veriler, ülkemizde 2030'a kadar su sıkıntısının başlayacağını gösteriyor. Bu bizi şimdiden çok endişelendirmeli, tasarrufa yöneltmeli. Tıpkı birkaç ay öncesinde barajlarda yüzde 10-15 su kaldığında yaşadığımız endişeyi suyu kullanırkep hep içimizde hissetmeliyiz. Çünkü su yoksa hayat yok. Başta Türkiye'de en fazla su kullanılan alan olan tarım olmak üzere, sanayiden evlere kadar her alanda bir damla suyun kıymetini bilmeli, sanayide arıtma suyun kullanımına önem vermeliyiz. Onun yanı sıra evlerde ailenin tüm bireylerine büyük görevler düşüyor. Çeşmeden sıcak su gelmesini beklerken akıttığımız suyu biriktirmek, kullandığımız suları tuvalet temizliğinde kullanmak herkesin yerine getirmesi gereken görevleri arasında olmalı. Bunları görev edindikten sonra da suyu tasarruflu kullanmak için daha neler yapabiliriz, ona bakmak lazım. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, evlerde küçük hareketlerle büyük tasarruf elde edilebileceğini ifade ediyor.

Nedir bu 3-7-10?

Musluğu açıp elimizi 3 saniye ıslattıktan sonra kapatacağız. Elimizi sabunladıktan sonra musluğu açıp 7 saniye durulayacağız. 10 saniye açık kalan musluk yüzde 50 tasarruf sağlayacaktır.

Su tüketimi 10 kat arttı

Rakamlar, 19. yüzyıla oranla nüfusun 5 kat arttığını gösteriyor. Bu sürede su tüketimi ise tam 10 kat arttı. Tarım en fazla kullanılan alan. Sonra sanayi ve evler en fazla su

tüketilen alan.

Türkiye suyu hor kullanıyor

Bütün dünyada suların yüzde 71'i, Türkiye'de yüzde 73'ü tarımda kullanılıyor. Evsel kullanım dünyada yüzde 11, Türkiye'de yüzde 16 seviyesinde. Tasarruf suyu korumanın en doğru yolu.

2030'da su sıkıntısı başlar

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre Türkiye, 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak. O tarihte kişi başına 1.120 metreküp kullanılabilir suyumuz olacak ve su sıkıntısı çekeceğiz.

Sebze ve meyveleri akan suda yıkamayın

¥ Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin.

¥ Sebze ve meyveleri yıkadığınız su ile çiçeklere su verin.

¥ Kirlileri bulaşık makinesine koymadan önce dakikalarca sudan geçirmeyin.

¥ Haşlama yumurta suyunu boşa harcamayın. Bu suyu soğutarak bitkileriniz için kullanın, vitamin olur.

¥ Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. Bulaşık ve çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın.

¥ İdeal duş süresini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlayın.

¥ Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken, ellerinizi yıkarken musluğu boş yere akıtmayın. Düşük akımlı veya sensörlü musluk başlığı kullanın.

¥ Bahçeniz için sulama aparatları tercih edin. Bu sayede daha az miktarda su ile bahçe bakımı yapabilirsiniz.

¥ Su kaçağı veya sızıntılara karşı tuvaletleri ve muslukları kontrol edin.

¥ Sebepsiz yere sifonu kullanmayın. Unutmayın ki, sifonu her çektiğinizde 9 litre su harcarsınız.

¥ Su sayacınızı kontrol edin. Ne kadar su harcadığınızı görmeniz tasarruf konusunda sizlere destek olacaktır.

¥ Ayrıca, su israfını önlemek için 3-7-10 kuralını uygulayın.