Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan ve araç lastiği depolama yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Öte yandan, binadan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu.