Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan ve araç lastiği depolama yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Öte yandan, binadan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu.
Şişli'de lastik deposu alev alev yandı
22.03.2021 - 07:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli'de araç lastiklerinin konulduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler : şişli,şişli yangın,
776447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776447.aspx
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