Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da öğleden sonra yağan sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Bazı noktalarda ise ağaçların dalları kırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1563 personelle su baskınlarına yönelik çalışmalara kısa sürede başladı.

Çankaya'daki Kuğulu alt geçidinde yağış nedeniyle oluşan su birikintisine belediye ekiplerince müdahale edilirken Atatürk Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL'DA ZAMAN ZAMAN TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul’da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde çamur yağışının etkili olduğu kentte sabah saatlerinde güneş açmıştı. İstanbul semalarında öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdı görüldü. Topkapı’da yağan dolu ile birlikte zaman zaman trafiğin oluştuğu görüldü.