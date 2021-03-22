Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de yaşayan ve bir süredir kalp hastalığı olan 21 yaşındaki Yaşarcan Güneş, kalp rahatsızlığına bağlı kriz nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yaşarcan Güneş, Osmaniye’de toprağa verildi.
21 yaşındaki genç doğum gününde kalbine yenik düştü
22.03.2021 - 17:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de bir süredir kalp rahatsızlığı olan 21 yaşındaki genç, doğum gününde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : genç,kalp krizi,
776562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776562.aspx
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