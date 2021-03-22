Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de yaşayan ve bir süredir kalp hastalığı olan 21 yaşındaki Yaşarcan Güneş, kalp rahatsızlığına bağlı kriz nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yaşarcan Güneş, Osmaniye’de toprağa verildi.