Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öğle saatlerinde Düzce ve çevresi için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Sabah saatlerinde güneşli havayı gören Düzceliler ise yanlarına şemsiye almadan sokağa çıktı. Aniden bastıran sağanak yağışta vatandaşlar tentelerin altlarına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yoluna devam ederken, bazı vatandaşlar sağanak yağış altında yürüyüşünü sürdürdü.