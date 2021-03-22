Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Fatih Balat Mevkiinde bir caddede yağışla birlikte oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı.